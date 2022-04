É bom cliente da Uber?

Demora a descer de casa para apanhar o Uber que chamou? Bate com a porta do carro quando termina a viagem? Se é o seu caso, o comportamento pode ter resultado numa avaliação negativa do motorista, que pode pontuar a viagem de uma a cinco estrelas. Desconhecia? Poucos utilizadores o sabem. A classificação surge na app, por baixo do seu nome, depois de carregar no ícone do perfil. Eu tenho um cinco perfeito, mas só realizei quatro viagens. Lá em casa, o cliente mais assíduo usou a app 846 vezes e tem uma classificação de 4,92.