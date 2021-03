Como cabeleireiros e esteticistas sobreviveram ao confinamento: “A vida obrigou-nos a transgredir”

Vários trabalhadores do setor viram-se obrigados a trabalhar de forma ilegal para subsistirem e pagarem as despesas. A SÁBADO falou com duas esteticistas que durante os 59 dias deste segundo confinamento nunca pararam.

Maria usa uma expressão bem portuguesa para descrever a sua rotina neste segundo confinamento: "Ando carregada que nem um burro", diz à SÁBADO. Razão: é esteticista e, à semelhança de muitos outros colegas, não pôde ficar parada nestes 59 dias – o Governo anunciou esta quinta-feira, 11, o início do desconfinamento a 15 de março, dia em que cabeleireiros, manicures e similares podem reabrir, mediante marcação prévia. O país, e os cabeleireiros, fecharam a 15 de janeiro.



Por isso, sempre que se deslocava a casa de um cliente para fazer uma massagem geotermal, aquela com as pedras quentes, levava consigo: uma marquesa portátil, que comprou antes de ser anunciado o confinamento, "mesmo à justa"; um carrinho com rodas para a transportar e um saco descartável do supermercado com uma panela oval, própria para o aquecimento das pedras, os óleos, os cremes e, claro, o desinfetante – para voltar a passar quando chega ao domicílio, já leva tudo devidamente higienizado.



Nunca o fez de ânimo leve, teve sempre receio. "Houve um dia em que fui para Odivelas e havia uma operação stop. A mim não me mandaram parar, louvado seja deus", diz, angustiada. Mas não podia ser de outra maneira. "A vida obriga-nos a transgredir um bocadinho", explica, acrescentando que só trabalhou o necessário para "viver e pagar as despesas". "É uma questão de sobrevivência", assume.