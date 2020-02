O coronavírus COVID-19 está na ordem do dia. Ao mesmo tempo que os casos por todo o mundo e os esforços para encontrar uma vacina vão sendo noticiados, há outro tipo de informações a circular na Internet que não correspondem à verdade. A SÁBADO recolheu algumas teorias da conspiração e mitos, e esclarece o que está por detrás delas, dos livros adivinhos ao suposto financiamento de Bill Gates.



Em janeiro, o site Russia Today divulgou que o vírus COVID-19 se tinha espalhado entre humanos depois do consumo de sopa de morcego. No entanto, vários cientistas frisaram que não se provam ligações efetivas entre esta prática e a epidemia.

Além disso, muitos vídeos que circulavam nas redes sociais que mostrariam pessoas a comer morcegos na China foram captados em Palau, uma nação no Oceano Pacífico.

Um estudo da Universidade Agrícola do Sul da China e do Laboratório de Ciência e Tecnologia Agrícola Moderna Lingnan apontou o pangolim como o hospedeiro intermediário do coronavírus, depois de entrar em contacto com morcegos ou excrementos deste animal.

O coronavírus é uma arma biológica?

A 19 de fevereiro, Richard Brennan, da Organização Mundial de Saúde, referiu-se aos rumores sobre o coronavírus COVID-19 ser uma arma biológica.

Na Internet, há teorias em como foi criado num laboratório no centro de Prevenção e Controlo de Doenças de Wuhan, de forma acidental ou deliberada.

As alegações levaram à publicação de uma carta conjunta de 27 cientistas na revista científica Lancet, em que estes descartam a hipótese. "A partilha rápida, aberta e transparente de dados sobre este surto agora está a ser ameaçado por rumores e informações erradas sobre a origem. Estamos unidos para condenar fortemente as teorias da conspiração sugerindo que o COVID-19 não tem uma origem natural", lê-se.

"Não acreditamos que esteja a ser fabricada em nenhum laboratório, em lado nenhum. Esse é um dos rumores que precisamos de desmentir", frisaram os peritos.

Coronavírus COVID-19 é vacina criada em 2015?

Nas redes sociais, surgiram posts em como o coronavírus tinha sido patenteado como uma vacina em 2015. Segundo o site Buzzfeed, a teoria foi divulgada pelos apoiantes do movimento QAnon (a favor de Trump), e do movimento anti-vacinação.

Porém, o coronavírus descreve uma família de vírus, que inclui além do COVID-19 o SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave, que fez centenas de mortos em 2003) e o MERS (Síndrome Respiratória do Médio Oriente, que causou várias vítimas em 2013).

A patente a que os movimentos se referiam era a de uma versão de bronquite infecciosa aviária, que se destinava a criar uma vacina para esta doença que afeta aves (por exemplo, as galinhas). A patente é do instituto Pirbright, do Reino Unido, conta o site FullFact. Atualmente, o Pirbright não trabalha com coronavírus humanos.

Desta história, surgiu outra teoria da conspiração:

Bill Gates financia o COVID-19?

A Fundação Bill e Melinda Gates financia o Pirbright Institute, o que levou à criação de outra teoria que sustenta que o fundador da Microsoft financia o coronavírus COVID-19.

Porém, os fundos que o instituto recebe não se destinam às suas patentes – e a Fundação Gates não financia totalmente o Pirbright, frisa o FullFact.

Livro The Eyes of Darkness previu o surto de COVID-19?

Dean Koontz é o autor de um livro publicado em 1981 chamado The Eyes of Darkness (Os Olhos da Escuridão, em tradução livre). A obra de ficção científica relata a história de uma mãe que quer saber se o filho morreu mesmo há um ano, ou se está vivo.

O livro fala de uma arma biológica chamada Wuhan-400. Wuhan é o nome da cidade chinesa no centro da epidemia.

Porém, o COVID-19 não é uma arma biológica visto que não foi criado por humanos.

Ao passo que o fictício Wuhan-400 tem uma taxa de mortalidade de 100%, a taxa do COVID-19 situa-se nos 2%.

Outra diferença é que o Wuhan-400 tem um período de incubação de 4 horas. Já o COVID-19 desenvolve-se no hospedeiro entre dois e 14 dias.

Em 1981, na edição do livro, o vírus não se chamava Wuhan, mas Gorki-400 numa referência a uma cidade russa. Segundo o site Snopes, a mudança no nome deu-se em 2008 e não se sabe porquê.

Por isso, não se pode considerar que o livro tenha previsto alguma coisa: o que se registaram são poucas coincidências.

Então e o outro livro?

Além de The Eyes of Darkness, surgiu outro livro que supostamente também prevê esta epidemia. Chama-se End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World (Fim dos Dias: Previsões e profecias sobre o fim do mundo, em tradução livre) e foi co-escrito pela "professora psíquica e espiritual" Sylvia Browne, e publicado em 2008.

No livro, lê-se: "Em torno de 2020 uma doença grave semelhante a uma pneumonia vai espalhar-se pelo globo, atacando os pulmões e os brônquios e resistindo a todos os tratamentos conhecidos."

A verdade é que pode não existir (ainda) uma vacina para o COVID-19, mas o nosso sistema imunitário luta contra a doença. A maioria das vítimas sobrevive.

Morreram milhões de pessoas na China?

Algumas alegações indicam que o verdadeiro número de infetados e de mortes está a ser escondido pelas autoridades chinesas e que o valor de mortos já superou um milhão.

Os números oficiais são de mais de 78 mil casos.

A OMS já foi questionada, e, em resposta, o diretor de missão da OMS em Wuhan negou os valores.

"Eu não fui a todo o lado, a todos os cantos da China, mas temos uma boa ideia do que esta epidemia é e os nossos números refletem isso", afirmou Bruce Aylward.

Na China foram queimados corpos?

Em alguns tabloides surgiram imagens que provavam alegadas queimadas de corpos em Wuhan.

As imagens refletiam os altos níveis de dióxido de enxofre em Wuhan e Chongqing, cidades que ficaram em quarentena devido ao COVID-19. Porém, o dióxido de enxofre é emitido quando se usam fósseis que contêm enxofre para aquecimento, para gerar eletricidade ou em veículos a motor.

Segundo a Euronews, as imagens não sugerem qualquer indício de cremação em massa de corpos.

EUA criaram vírus para guerra económica com a China?

Uma outra teoria é que os EUA desenvolveram o vírus para entrar em guerra económica com a China.

Isso levou a críticas dos EUA contra a Rússia: "Ao espalhar desinformação sobre o coronavírus, atores maliciosos russos estão de novo a escolher ameaçar a segurança pública ao distrair da resposta de saúde global", criticou Philip Reeker, membro do Departamento de Estado dos EUA.

Já a Rússia negou ter espalhado desinformação sobre como o surto tinha sido espalhado pelos EUA. "Esta é uma história deliberadamente falsa", afirmou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.