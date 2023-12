Encontrado morto em parque de Seul ator de "Parasita", Óscar de Melhor Filme em 2020

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, famoso pelo papel no filme "Parasita", vencedor do Óscar de Melhor Filme em 2020, foi encontrado morto, informou hoje a agência de notícias sul-coreana Yonhap.



REUTERS/Eduardo Munoz

O ator, de 48 anos, foi encontrado dentro de um veículo, num parque no centro de Seul, com um briquete de carvão aceso ao seu lado, disse a Yonhap, que citou a polícia.

A morte do ator foi também confirmada pelos serviços de emergência médica sul-coreanos, depois de a polícia ter indicado, antes, que Lee tinha sido encontrado inconsciente, sem especificar o local.

Lee Sun-kyun estava a ser investigado pela polícia por suspeita de consumo de canábis e outras drogas psicotrópicas.

O escândalo manchou a imagem de ator de sucesso no país, privando-o de trabalhos na televisão e de contratos publicitários, de acordo com vários meios de comunicação sul-coreanos.

Os 'media' sul-coreanos, incluindo a Yonhap, acrescentaram que a polícia andava à procura de Lee depois de a família ter comunicado que o ator tinha saído de casa e deixado uma mensagem semelhante a uma nota de suicídio.

Mais conhecido internacionalmente pelo filme "Parasita", no qual interpretou o chefe de uma família rica, Lee conquistou, em 2021, um prémio do Screen Actors Guild atribuído ao "elenco de um filme".

Foi nomeado para o prémio de melhor ator nos International Emmy Awards pelo desempenho no thriller de ficção científica "Dr. Brain" no ano passado.

Figura familiar nos ecrãs sul-coreanos durante décadas antes de alcançar fama no estrangeiro com "Parasita", Lee atuou em séries populares como "Coffee Prince (2007)", "Behind The White Tower", "Pasta (2010)" e My Mister (2018)".