Coldplay confirmam mais um concerto em Coimbra. E os bilhetes também estão a voar

Os Coldplay vão dar mais um concerto em Portugal. Será a 18 de maio no Estádio Cidade de Coimbra e os ingressos para essa data também já estão à venda.







A procura para a primeira data, 17 de maio, levou a que estivessem mais de 300 mil pessoas na fila da plataforma ticketline. Asabe que em alguns pontos de venda, os bilhetes foram dados como esgotados.Os bilhetes começaram a ser vendidos esta quinta-feira, às 10 horas, com preços entre os 65 e os 150 euros.questionou a Everything is New sobre se tinham sido tomadas medidas para responder à elevada procura."Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário", alertou a Everything is New.Os ingressos estão a ser vendidos na FNAC, El Corte Inglés, Worten, Agência ABEP, Ticketline.pt, Seetickets.com, Masqueticket.com e em everythingisnew.pt.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Francisco Veiga, afirmou que podem acontecer, "no máximo, quatro" concertos, durante uma reunião do executivo municipal. "Admitimos que [em Coimbra] não ficaremos por um, com certeza", frisou.

Relvado - 85€Bancada Nascente Inferior - 150€ (com marcação)Bancada Poente Inferior - 150€ (com marcação)Bancada Nascente Superior - 120€ (com marcação)Bancada Poente Superior - 120€ (com marcação)Bancada Sul Inferior - 90€ (com marcação)Bancada Sul Superior - 65€ (com marcação)Mobilidade Condicionada- 65€