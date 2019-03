O realizador do filme Rocketman está sob pressão para cortar uma cena em que dois dos atores aparecem nus em câmara. Elton John tinha pedido para que "tudo" fosse mostrado.

Elton John prometeu que o filme que conta a sua história iria ser ousado, tal como a sua própria vida. Mas talvez tenha sido ousado de mais para Hollywood que quer banir uma cena demasiado explícita para os padrões etários do cinema ocidental.



Segundo o jornal britânico Daily Mail, o realizador Dexter Fletcher está sob pressão, por parte da produtora Paramount, para cortar uma sequência de 40 segundos da versão final do filme por incluir uma cena considerada demasiado gráfica para permitir que o filme receba a classificação de "menos de 13 anos".



A cena mostra Taron Egerton (como Elton John) e Richard Madden (como John Reid, o produtor e namorado do músico) juntos na cama, despidos e virados de barriga para baixo. Apesar das personagens aparecerem nuas, não é representada qualquer cena de sexo. Embora não mostre uma cena de sexo, a mesma foi considerada demasiado "forte" para passar os parâmetros das classificações etárias.



Elton John declarou-se homossexual na década de 90 do século XX, depois de se ter afirmado como bissexual ainda na década de 1970.



Uma classificação de PG-13, nos EUA, pode ajudar bastante ao sucesso do filme nas salas de cinema. Mas o problema é que Elton John tinha dito aos produtores que queria que contassem tudo da sua vida - desde a homossexualidade ao abuso de drogas -, nem que o filme ficasse apenas disponível para maiores de 18 anos. Mas não são esses os desejos dos estúdios.



O realizador do filme Rocketman (nome de uma das mais celebradas canções de Elton John) foi altamente criticado quando realizou o filme Bohemian Rhapsody por ter deixado para trás a sexualidade do cantor de Freddie Mercury, o vocalista da banda Queen.



O filme deve estrear em Portugal a 13 de Junho.