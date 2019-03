Site oferece 1.000 dólares para ver todos os filmes da Marvel

É um mega-fã do universo cinematográfico da Marvel? Já, em alguma situação da sua vida, disse: "Podia ver todos os filmes da Marvel de seguida, sem qualquer problema"? Então há um desafio para si e que ainda por cima pode ser pago. Um site está a oferecer mil dólares (aproximadamente 886 euros) a um fã da Marvel que veja de seguida os 20 filmes da Marvel (sem contar com os Homem-Aranha originais).

A iniciativa foi lançada no âmbito do filme Avengers: Endgame e a CableTV.com pediu a um fã que visse todos os filmes de seguida e fosse fazendo publicações no Twitter ao mesmo tempo, a comentar o que vê.