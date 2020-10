Catarina Furtado apresenta... Eurovisão Filosófica

Os criadores suíços Massimo Furlan e Claire de Raubepierre tiveram uma ideia um pouco inusitada, que puseram em prática pela primeira vez em 2010, no Festival d’Avignon: puxar para o teatro, com novas letras filosóficas, as canções que um certo ano representaram os seus países na Eurovisão – o de 1973. Assim se chamou esse espectáculo, entretanto rebatizadoA sua versão portuguesa estreou na quinta feira, 25 de setembro, no Teatro D. Maria II, seguindo para o Porto, onde estará, no municipal Rivoli, esta sexta e sábado, 2 e 3 de Outubro.A apresentar estará Furlan e, ao seu lado, aquela que, para os portugueses, é a epítome das apresentadoras de eventos do género: Catarina Furtado, que assim aproveita para matar saudades da carreira teatral que iniciou nos anos 90 e tem congelada há mais de uma década.Não se trata propriamente de uma réplica da Eurovisão tradicional. Está lá a pop ligeira, sim, o tom festivo, as coreografias e as roupas coloridas, mas o conteúdo é sério: são palavras de onze pensadores europeus – no caso nacional, o professor e investigador José Bragança de Miranda, mas também há contributos do alemão Leon Engler, do francês Philippe Artières ou do espanhol Santiago Alba Rico –, que desenvolvem nelas "uma reflexão sobre a relação da humanidade com os grandes temas da filosofia", abordando "as questões da identidade, tanto dos países representados como da Europa como comunidade, a qual tem sido crescentemente posta em causa" e respondendo ironicamente aos discursos populistas em voga, que desdenham os intelectuais e idolatram o imediatismo do entretenimento.Com uma banda ao vivo e quatro cantores – Davide De Vita, Dylan Monnard, Dominique Hunziker e Lynn Maring –, que se vão revezando para interpretar as canções dos onze países intervenientes (na língua original do autor, com legendas), Eurovisão da Canção Filosófica introduz mais um elemento sui generis em cena: o júri que as comenta e avalia será composto por figuras de destaque de várias áreas da sociedade.Em Lisboa, os jurados foram Flávio Almada, Luísa Schmidt, Manuela Azevedo, Maria Manuel Mota, Mariana Mortágua, Pedro Penim e Pedro Santos Guerreiro. No Porto, a 2 e 3 de outubro, Ana Deus, Isabel Zuaa e Rogério Nuno Costa substituem Schmidt, Mortágua e Penim.De 25 a 27/9, 6.ª, 21h; sáb., 19h; dom., 16hDe 2 a 3/10, 6.ª, 21h; sáb., 19h

Catarina Furtado Foto: DR