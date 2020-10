Drive-in com cinema grátis para famílias na Costa da Caparica e Albufeira

Arranca esta sexta-feira, na Costa da Caparica a 1ª edição do DRIVE IN, uma iniciativa da Fundação INATEL, com entrada livre, que pretende levar ao público familiar êxitos atuais do cinema.O evento decorre num momento especial, pautado pela redução da oferta cultural face ao surto pandémico, pelo que se reveste de uma maior importância na fruição e acesso gratuito à culturaA iniciativa consiste na exibição de cinema ao ar livre, em modo drive in e com plateia para público pré-inscrito (mediante reserva através dos telefones 210 027 148 e 210 027 150), decorrendo de 2 a 5 de outubro na Caparica e de 9 a 11 de outubro em Albufeira, sempre às 21h30, nos espaços abertos das unidades hoteleiras da INATEL sediadas nas duas localidades, uma na Grande Lisboa, a outra no Algarve.A seleção de filmes a projectar tem em conta a diversidade de gostos do público, optando por comédias, ação e filmes para famílias. Será ainda disponibilizado, com um plano de contingência que assegura o cumprimento das normas e regras de segurança e higiene, um serviço de restauração e bebidas não alcoólicas.Na Caparica, o programa inclui a projeção, a 2 de outubro, da comédia dramática Ousadas e Golpistas, sobre uma mãe solteira de Nova Iorque que vai trabalhar para um clube de strip para sustentar o filho; seguindo-se, a 3, a hilariante comédia familiar O Teu Melhor Amigo (na foto), sobre um miúdo fanático por tecnologia, que consegue ligar o seu próprio cérebro ao do seu cão; a 4, a comédia de ação Bad Boys para Sempre, com Will Smith e Martin Lawrence de regresso às ruas de Miami, numa sequela da saga dos detetives Mike Lowrey e Marcus Burnett; e a 5, Feito na China, uma comédia dramática francesa sobre as diferenças culturais e choque de tradições, protagonizada por Frédéric Chau, a estrela de Que Mal Fiz Eu a Deus?.Em Albufeira, repete-se, no dia 9, Ousadas e Golpistas, e a 10, Bad Boys para Sempre, terminando o ciclo, a 11, com a estreia da comédia Quem é que Manda Aqui?, com Salma Hayek, Rose Byrne e Tiffany Haddish numa história sobre duas amigas que abrem a sua própria empresa de cosméticos, muito bem sucedida até que uma rival malévola faz tudo para a roubar.