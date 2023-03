Casas digitais são a nova aposta

Ilhas, prédios ou penthouses iguais à realidade, mas apenas no metaverso. O novo mercado de imobiliário está a crescer e já vale 1,4 mil milhões de euros.

Comprar uma ilha exclusiva por menos de 100 mil euros parece um ótimo negócio quando comparamos com um T1 no Príncipe Real, Lisboa, que pode custar 465 mil euros. Mas este valor – à partida uma pechincha – é a nova tendência do imobiliário, o metaverso. Falamos de uma ilha digital, criada pela start-up portuguesa Exclusible, situada perto das ilhas Sandbox primárias. Baralhado? Vamos por fases.