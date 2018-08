Uma mãe solteira lançou uma campanha nas redes sociais para encontrar o homem que se sentou ao seu lado na viagem de avião de Espanha para Inglaterra. A mulher fez o pedido porque se "esqueceu" de dar o seu número ao homem com o qual namoriscou durante o voo.

Jo Saggers, mãe solteira inglesa, pediu no Facebook que as pessoas a ajudassem a descobrir quem era o homem que conheceu no voo entre Valência e o aeroporto de Gatwick, em Londres. Numa foto em que se vê a mãe e o homem, a mensagem está escrita na terceira pessoa e lê-se: "Jo esteve sentada ao lado de um tipo giro num avião, desde Valência a Gatwick, ontem! O tipo giro ajudou-me a guardar a bagagem! O tipo giro chamava-se Joe! Jo e Joe sorriram um para o outro algumas vezes".

A mulher ainda acrescentou que o homem parecia-se com o jogador do Liverpool Jordan Henderson. A mensagem acaba com Jo a pedir ajuda às pessoas que o possam conhecer para o contactarem, uma vez que ela está arrependida de não ter ficado com o número de Joe: "Jo foi parva. Jo não deu seu o número ao tipo giro quando teve oportunidade. Jo arrepende-se agora. Ajudem Jo a encontrar o tipo giro ao partilharem este post. Nem que seja só por piada!"

O movimento ficou conhecido como "Encontrem Tipo Giro". A publicação da mãe solteira já tem quase 800 partilhas e recebeu centenas de comentários que desejam o melhor a Jo.