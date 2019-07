Os atores pagaram os 225 dólares (cerca de 200 euros) necessários para submeter a sua nomeação e ficou entre as quatro atrizes da série que concorrem à estatueta de Melhor Atriz Secundária em Série de Drama. As outras duas atrizes a concorrerem ao prémio são Fiona Shaw, de Killing Eve, e Julia Garner, de Ozark.



O The Hollywood Reporter refere que não é raro que os atores se auto-proponham aos prémios. O que é mais raro é conseguirem realmente chegar à nomeação. Desta vez, três atores da série A Guerra dos Tronos conseguiu quatro destas: Gwendoline Christie, Alfie Allen concorre para a categoria de Melhor Ator Secundário em Série de Drama e Carice van Houten pode vir a ganhar o Emmy para Melhor Atriz Convidada para Série de Drama.



A Guerra dos Tronos, da HBO, bateu o recorde para o maior número de nomeações de sempre para os Emmy. Os nomeados foram revelados na terça-feira, 16 de julho, e a série conseguiu 32 indicações.



A cerimónia de entrega dos prémios acontece a 22 de setembro.

Os atores da série A Guerra dos Tronos Gwendoline Christie, Alfie Allen e Carice van Houten (Brienne de Tarth, Theon Greyjoy e Melisandre) nomearam-se a eles próprios para ganharem um Emmy (prémio mais importante para as séries norte-americanas).Os três atores não foram propostos pela HBO para os galardões, mas acabaram por ser nomeados. Como? Nomearam-se a eles próprios, refere o site The Hollywood Reporter. A HBO apenas apresentou como candidatas ao prémio de Melhor Atriz Secundária em Série de Drama, Lena Headey (Cersei Lannister), Maisie Williams (Arya Stark) e Sophie Turner (Sansa Stark). As três conseguiram a nomeação, mas também Gwendoline Christie, que fez de Brienne of Tarth, e que acabou por concorrer sozinha.