Nos Estados Unidos, descobriu-se que muitos dos cereais para crianças e barras snack vendidos contém níveis glifosato superiores ao permitido. O glifosato é um herbicida usado para matar ervas daninhas e que esteve na origem do cancro terminal de Dewayne Johnson, jardineiro que será indemnizado em 250 milhões de euros pela Monsanto.

Segundo os testes da Environmental Working Group (EWG), organização de saúde pública americana, fez testes em 45 alimentos à base de aveia e apenas 2 não tinham glifosato. Mais de dois terços dos produtos continham níveis desta substância superiores ao que esta organização considera seguro que as crianças consumam.

A Quaker Oats, Cheerios e Kellogg’s eram das marcas que apresentavam altos níveis deste químico nos seus produtos. "Eu cresci a comer Cheerios e Quaker Oats. Ninguém quer comer para pequeno-almoço uma substância que mata plantas, e ninguém deveria ter de o fazer", disse Ken Cook, presidente da EWG, citado no Independent.

O glifosato é usado em muitas plantações nos Estados Unidos e no Reino Unido. Muitos ambientalistas defendem que esta substância causa cancro. Dewayne Johnoson, jardineiro de 46 anos e que foi diagnosticado com Linfoma não Hodgkin, cancro que teve na sua origem o contacto excessivo com este herbicida.

A Quaker argumentou que os seus produtos são de qualidade e seguros. Um porta-voz acrescentou: "A Quaker não usa glifosato em nenhuma parte por processo de moagem. O glifosato é normalmente usado pelos agricultores antes da colheita. Quaisquer níveis de glifosato que fiquem são significativamente inferiores ao limite estipulado e bem dentro dos padrões de segurança definidos pela Agência de Protecção Ambiental e pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos para que os humanos possam consumi-los".