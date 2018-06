Uma mulher com cancro da mama avançado, e metástases em vários órgãos, terá ficado curada após um tratamento experimental feito a partir de células do próprio sistema imunitário.

Judy Perkins tinha 49 anos quando foi seleccionada para o tratamento experimental – depois de várias sessões de quimioterapia terem falhado em acabar com o tumor, que se espalhou para o fígado e para outros órgãos. Na altura, os médicos deram a Judy três anos de vida.

Após o tratamento pioneiro, feito no Instituto Nacional do Cancro dos Estados Unidos, a mulher não voltou a ter sinais da doença.

No ensaio clínico, os médicos analisaram amostras dos tumores, identificando 62 mutações genéticas. Ao extrair linfócitos – ou células do sistema imunitário – do cancro de Judy, assinalaram os que seriam capazes de atacar o tumor e, após um cultivo em laboratório, os médicos injectaram 90 mil milhões de linfócitos na paciente. Segundo o El País, Judy Perkins recebeu ainda outro tratamento de imunoterapia.

Após a terapia os tumores desapareceram completamente, o que se deve em grande parte, de acordo com os investigadores, à terapia experimental. Os resultados da investigação foram publicados na revista Nature Medicine.

O chefe de cirurgia do Instituto Nacional de Cancro Steven Rosenberg afirmou, em declarações à BBC, que este é o tratamento "mais altamente personalizado que se possa imaginar".

Os resultados preliminares revelaram que a mesma abordagem pode ter resultados positivos no tratamento do cancro do fígado e do cólon e no tratamento de outros tumores com poucas mutações genéticas.