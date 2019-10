Bebé que nasceu sem olhos procura casa depois da mãe o ter abandonado

Um bebé 'sorridente' que nasceu sem olhos está à procura de uma família e de um lar depois da mãe o ter abandonado, na Rússia.O bebé, conhecido como Sasha, é uma criança saudável apesar de ter nascido sem olhos, condição que apenas afeta dois outros bebés em todo o mundo.A mãe da criança foi criada num orfanato e decidiu desistir do bebé ainda antes do nascimento, por não se sentir confiante para poder ajudar a criança no que ela iria precisar.Foi uma enfermeira que cuidou do bebé. Agora, seis meses depois do nascimento da criança, a enfermeira não tem dúvidas: "Ele não é diferente de outras crianças. Brinca e sorri como qualquer outro bebé saudável", disse ao jornal Mirror."Ele adora brincar e nadar. É realmente muito alegre", acrescentou.Sasha é um dos únicos três bebés no mundo sem olhos. Ao contrário das outras crianças, Sasha não tem mais doenças.Bebé pode ser adotado por pais russos, mas, se ninguém se candidatar à adoção de Sasha, o bebé pode vir a ter pais estrangeiros.