Cães farejadores conseguem detetar covid-19 no suor humano

Cães farejadores na Tailândia foram treinados para detetar covid-19 no suor humano e mostram 95% de eficácia. Segundo os coordenadores do projeto de treino estes animais podem servir para identificar, em segundos, casos em locais movimentados, como os transportes públicos.



No projeto piloto de treino participaram seis lavradores retrievers. O programa de treino durou seis meses e incluiu libertá-los para testar o suor de um paciente infetado numa roda giratória com seis recipientes fechados.



"Estes cães demoraram apenas um a dois segundos a detetar o vírus, referiu à Reuters o professor Kaywalee Chatdarong, que liderou o projeto na faculdade de veterinária da Universidade Chulalongkorn da Tailândia. O que faz com que seja possível analisarem "60 amostras, num minuto".