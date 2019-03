Idade, pouca mobilidade e cegueira, associada a problemas cerebrais, levaram Patrick Rocha a decidir dar um fim digno a Big. O treinador de cães filmou os últimos momentos de vida do fiel amigo.

"O pior dia da minha vida". É desta forma que Patrick Rocha define o momento da despedida do seu cão, Big. Num vídeo publicado no passado 26 de fevereiro, dia do primeiro aniversário da morte do animal, Patrick explicou o que sentiu quando teve que decidir eutanasiar o cão por motivos de saúde.



"É uma data extremamente marcante na minha vida, faz um ano que tive que tomar a difícil decisão de eutanasiar o Big", explica Patrick Rocha no vídeo publicado no Youtube. O treinador de cães recorreu à eutanásia depois do animal ter ficado cego – e tendo também em conta a idade e a escassa mobilidade de Big.



"O objetivo do vídeo é mostrar que o amor dos cães é extremamente forte e que devemos estar presentes até ao último momento da vida deles", continua.



O vídeo mostra Patrick e o animal num passeio na praia, onde partilham um ultimo hambúrguer e água, e também o momento da morte de Big. Patrick também fez uma tatuagem para homenagear o companheiro de quatro patas.