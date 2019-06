Já é o oitavo filme que faz com Pedro Almodóvar, o realizador que conheceu num café de Madrid quando ainda fazia apenas teatro. Foi o cineasta espanhol – na altura um desconhecido – que convenceu Antonio Banderas a experimentar o cinema. No seu novo filme, Dor e Glória, uma obra muito perto de ser autobiográfica, Banderas dá vida à luta do realizador para assumir a sua homossexualidade num país católico e conservador.Cada vez mais. Nesta altura da vida só há espaço para a verdade. Sobretudo quando se teve um ataque cardíaco e se viu o rosto da morte de muito perto. Lembro-me de ter o ataque cardíaco e de pensar: "A sério? Vou acabar assim?" E quando se consegue sair dessa experiência pensa-se: "Ah, não, tenho mesmo é de me atirar às coisas importantes. E as coisas realmente importantes são a minha filha, os meus amigos e a minha profissão, que é aquilo que eu adoro fazer: representar e contar histórias. Tudo o resto, o carro que eu ia comprar… desaparece.A primeira conversa que tivemos antes de ele me enviar o guião foi: "Vou-te enviar uma coisa que escrevi que está cheia de referências que tu conheces." Portanto, muitas das personagens que estão no filme são pessoas que eu conheci. Há uma delas, o Alberto, que não é só um ator que nós conhecemos, é como um Frankenstein feito de muitos atores diferentes, e mesmo de atrizes. Até eu consigo detetar ali algumas deixas que são minhas. É uma ficção que é mais real do que a realidade, de certa forma. O filme está cheio destas coisas que o Pedro Almodóvar queria dizer e nunca disse.