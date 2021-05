Cada português bebe 12 litros de álcool por ano

Cada português acima dos 15 anos consome por ano 12 litros de álcool puro. Ou seja, 2,5 garrafas de vinho e ou 4,6 litros de cerveja por semana por pessoa. Portugal ocupa assim o 10º lugar entre os 52 países da OCDE que mais bebidas alcoólicas consome.



No relatório Prevenir o Uso Prejudicial do Álcool, divulgado esta quarta-feira pela OCDE, o país com maior consumo é a República Checa, seguido da Lituânia e do Luxemburgo. No outro extremo da tabela estão a Arábia Saudita, Indonésia e Turquia, países maioritariamente muçulmanos, onde o consumo de álcool não é permitido.



A OCDE estima que cada dólar investido represente 16 dólares de retorno em benefício económico, excluindo o impacto para as empresas ligadas ao mercado do álcool. Em Portugal, investir 1,60 euros anuais por pessoa em medidas de prevenção de consumo excessivo de álcool ajudaria a prevenir 542 mil doenças e ferimentos até 2050, bem como permitira poupar 45 milhões de euros por ano em cuidados de saúde. Iria também aumentar o emprego e produtividade para o equivalente a 6.000 trabalhadores a tempo inteiro por ano.