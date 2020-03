Seguiu-se em 2017 uma coletânea da editora por si curada, Enchufada na Zona, e em 2019 chegou o seu segundo álbum a solo, Nosso. Feito a pensar para a pista de dança, Nosso inclui ainda colaborações com músicos como Mallu Magalhães, Sango ou Dino D’Santiago.







"afro-house ao gqom (tipo de electrónica característica da África do Sul), passando pelo baile funk e o zouk bass, a rodela de plástico que vai poder comprar em breve terá todas as cores menos o simples branco", como escrevia a SÁBADO em 2015 a propósito de uma entrevista com o músico aquando do lançamento do disco.Seguiu-se em 2017 uma coletânea da editora por si curada, Enchufada na Zona, e em 2019 chegou o seu segundo álbum a solo, Nosso. Feito a pensar para a pista de dança, Nosso inclui ainda colaborações com músicos como Mallu Magalhães, Sango ou Dino D’Santiago.Os concertos do #EuFicoEmCasa prosseguem até 22 de março nas contas de Instagram dos músicos, todos os dias, entre 17h e as 23h, com atuações de 30 minutos.

Cabe a João Barbosa, mais conhecido como o Dj e produtor Branko, fechar a noite inaugural do #EuFicoEmCasa , o festival que vai pôr 78 artistas a dar-nos música em concertos e atuações ao vivo que poderemos acompanhar através do Instagram. A ideia é se não podemos sair para ver os nossos artistas preferidos, então vão eles ter connosco.Aquele que, porventura, será o membro mais mediático dos Buraka Som Sistema, grupo que funduou em 2005 com Kalaf e Dj Riot, vai "subir" ao palco da sua conta @brankoofficial às 23h desta terça-feira, 17 de março.Com os Buraka Som Sistema João Barbosa lançou quatro álbuns de estúdio: From Buraka to the World (2006), Black Diamond (2008), Komba (2011) e Buraka (2014). Entre os singles que ficaram no ouvido coletivo e que levaram o grupo a tornar-se uma das principais exportações musicais de Portugal durante a década de 2010, com digressões mundiais e atuações em festivais como o Coachella, nos Estados Unidos, ficaram músicas como Sound of Kuduro, Hangover e Kalemba, que foi o primeiro grande êxito da banda.Branko estreou-se a solo em 2015 com o álbum Atlas, então marcado por tonalidades sonoras que iam do