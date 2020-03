Sucessor de







Menina, premiado como Melhor Disco de 2017 pela Sociedade Portuguesa de Autores, Eva é uma nova abordagem da cantora ao que chama fado-jazz, norteado pelo feminismo nas letras e muita emoção nas entrelinhas.Natural de Almeirim, no Ribatejo, a cantora de 47 anos começou a carreira a cantar fado por brincadeira, estreando-se ao vivo, por convite, em 1996, nos Países Baixos, e logo a seguir em disco (de autor) com Cristina Branco In Holland.Seguiu-se Murmúrios, Post-Scriptum, Cristina Branco Canta Slauerhoff (em homenagem ao país que lhe abriu as portas do sucesso), Corpo Iluminado, Sensus e Ulisses, sempre com a colaboração do guitarrista Custódio Castelo e a combinar a solenidade do fado com as palavras de grandes poetas, até que 2007 lhe pôr José Afonso na voz, num disco inteiramente a ele dedicado: Abril.Kronos, em 2009, muda tudo: é um disco temático, sobre o Tempo e é constituído por canções inéditas compostas por vários criadores, o que volta a verificar-se nos seguintes, Não há só tangos em Paris, Alegria e o já citado Menina, recheado de parcerias com autores da nova música portuguesa, como Filho da Mãe, Kalaf, Luís Severo ou elementos dos Deolinda. Já tinha um toque feminista, que agora é ainda mais acentuado, em Eva. Curioso?