Ao início da noite desta quinta-feira, às 19h30, em direto na sua conta de Instagram - @jpedropais – e na página oficial do #FestivalEuFicoemCasa, mostrará as suas canções, ao longo de meia hora.

Tem 20 anos disto, milhares de concertos dados e quase meio milhão de discos vendidos. João Pedro Pais será ainda, provavelmente, um dos artistas mais acarinhados pelo público português. Agora, junta-se ao mote do Festival Eu Fico em Casa e dá um concerto gratuito via Instagram.João Pedro Pais nasceu e viveu sempre em Lisboa. Na juventude foi campeão por diversas vezes no estilo de luta greco-romana. Depois de uma participação no programa de televisão Chuva de Estrelas, em 1997 lançou o seu primeiro álbum de originais, Segredos.Em 2017, 20 anos depois, editou um álbum comemorativo com 18 dos seus mais bem sucedidos singles e dois originais, "Faz Tempo" e "És do Mundo".Veja aqui a interpretação de João Pedro Pais da canção Fazes-me Falta: