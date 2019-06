O Bosque terá 100 árvores numeradas, que representarão, cada uma delas, um momento da vida de Nelson Mandela. Será plantado no Parque dos Leões e áreas adjacentes, num local junto ao Palace Hotel fustigado pelo Furacão Leslie, em outubro de 2018.



O município de Mealhada já aprovou em reunião do executivo o protocolo entre a Associação Patrulheiros e a Fundação Mata do Bussaco, cujo património edificado é candidato a Património Mundial da UNESCO.



"A Mealhada irá atribuir um apoio de 30.000 euros à Associação Patrulheiros para alavancar as despesas iniciais do projeto, prevendo-se que as receitas resultantes do apadrinhamento das árvores sejam repartidas pela Fundação Mata do Buçaco (50%) e pela Associação Patrulheiros (50%), e reinvestidas no bosque, ao nível da dinamização de atividades com a comunidade no parque POP - Programa Operacional Pedalar local e promoção do Bosque, bem como da sua manutenção", anunciou hoje a autarquia presidida por Rui Marqueiro.



A autarquia propõe-se ainda a desenvolver um projeto de Educação para a Cidadania, intitulado "O Legado de Mandela".



O projeto "será dirigido à comunidade educativa, durante o ano letivo 2019/2020, como forma de celebrar a vida e o legado de um dos heróis mais adorados, icónicos e vencedores do Prémio Nobel da Paz, de todos os tempos, sendo uma forma de transmitir às gerações mais novas os valores da paz, da cooperação e do diálogo", refere a Câmara deste concelho do distrito de Aveiro.



A apresentação pública internacional da Tour Nacional "O Legado da Terra" acontecerá entre 15 e 20 de julho, no Bussaco, contando com a presença do neto de Mandela, Ndaba Mandela. Nesta ocasião, será plantada a árvore n.º 18, que simboliza o dia do nascimento de Nelson Mandela, há precisamente cem anos, e ocupará uma posição central no Bosque.

