Birras para comer: 'É uma forma de controlo da vida dos pais'

A hora das refeições pode ser um pesadelo para muitas famílias com crianças pequenas. Mas não desesperem, há solução para esse problema e três dias podem ser suficientes para resolver a situação. Quem o garante é a terapeuta familiar Carolina Vale Quaresma que trabalha as questões do sono e comportamento das crianças. Uma pista? Pode tudo ter a ver com excesso de atenção.



Carolina Vale Quaresma, mãe de duas meninas, já ajudou mais de 800 famílias a ultrapassarem problemas de sono e comportamento dos seus bebés. E como é feita esta abordagem? "Normalmente a intervenção é mais com os pais e não com as crianças, todo o acompanhamento é feito através das conversas dos pais em que eles expõem os seus dilemas. Normalmente só conheço as crianças no fim quando fazemos encontros de famílias", conta a terapeuta.



A intervenção de Carolina começou focada no sono, mas com o tempo - já conta com mais de 15 anos de experiência - foi-se alargando ao comportamento. "A dor maior dos pais é a privação de sono, e por isso, eles chegam-nos através daí. Mas nunca é só sono, trabalho também aspetos do comportamento. Vamos mais profundo, ao resgatar da mãe, do pai, da pessoa, do homem, da mulher, para além do papel de pai e mãe. Aproximamos os pais das pessoas que elas são, porque quando se tem filhos há essa tendência para anular as outras vertentes da nossa vida."