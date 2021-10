Junta do Areeiro cria "hotéis para insetos" e abrigo temporário para animais vadios

A Junta de Freguesia do Areeiro, em Lisboa, e o seu gabinete do Ambiente e Bem-estar Animal instalaram três "hotéis para insetos". De acordo com o comunicado da Junta de Freguesia, as estruturas são "refúgios ecológicos que têm como objetivo criar espaços que, mediante o recurso a materiais naturais e alimento adequado, sirvam de locais seguros para a atração, fixação e natural desenvolvimento de colónias de insetos em meio urbano".