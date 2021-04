Biografia de Philip Roth cancelada por acusações sexuais contra o autor

A tarefa de biografar Philip Roth não é fácil. O autor faz parte do cânone dos escritores norte-americanos da segunda metade do século XX e todas as suas obras contêm algo de biográfico, seja as dificuldades de crescer no seio de uma sociedade judaica, as descobertas sexuais da adolescência ou as relações falhadas na idade adulta. Foi portanto necessário arranjar um biógrafo que estivesse à altura do desafio. Blake Bailey foi o autor escolhido por Roth e levou a tarefa a cabo, tendo publicado recentemente Philip Roth: The Biography.

Entre os temas descritos por Bailey, surgem a misoginia latente, um primeiro casamento falhado e um segundo casamento igualmente desastroso, a incapacidade de manter uma relação monogâmica, a incompreensão por nunca ter recebido o Nobel da Literatura, e a tentativa do biografado de controlar toda a narrativa sobre si mesmo. Porém, o conteúdo da obra está a ser ofuscado pelas acusações de abusos sexuais cometidos por Bailey a várias mulheres.

Pouco depois da primeira edição da biografia, surgiram os relatos. O também autor da biografia de John Cheever - que lhe valeu vários prémios literários norte-americanos - foi acusado por duas mulheres de agressão sexual e ainda de comportamentos inapropriados junto de alunas quando deu aulas ao oitavo ano, na década de 90. As acusadoras revelam que se sentiram compelidas a denunciar estes comportamentos pela forma como Bailey descreveu Roth (na crítica da revista The New Republic afirma-se que o livro parece ter sido escrito por Bailey a tentar agradar a Roth).