O invencível exército de amantes gay que foram enterrados de mãos dadas

No século IV antes de Cristo, um exército de Tebas estava entre os mais temidos de toda a Grécia. Era composto por cerca de 300 homens e conhecido como "O Grupo Sagrado" e nele lutavam apenas casais de homens. Um novo livro a ser publicado em junho promete contar a história deste grupo de militares que foi invencível durante 40 anos.

O Grupo Sagrado foi invencível, até que foi vencido, juntamente com várias outras forças gregas, pelo exército de Filipe da Macedónia, o pai de Alexandre, o Grande, em 338 a.C., na batalha de Queroneia, evento que muitos consideram ser o fim da Era Clássica. De acordo com a lenda, este exército era tão forte porque nunca nenhum homem quereria parecer cobarde frente ao que amava, por isso todos lutavam com grande valentia e honra, para impressionar os amantes que lutavam ao seu lado. Numa entrevista, o autor do livro The Sacred Band: Three Hundred Theban Lovers Fighting to Save Greek Freedom, James Romm, um historiador da Antiguidade Clássica, explica: "Ambos os homens tornavam-se mais corajosos e destemidos caso estivessem a batalhar sozinhos", de acordo com a crença grega.

Depois do massacre da Batalha de Queroneia, o Grupo Sagrado foi enterrado numa campa comum. Muitos deles foram sepultados de braços dados para que se mantivessem juntos para toda a eternidade.