Morreu Bernie Madoff, enquanto cumpria pena de 150 anos de prisão

Bernie Madoff, autor de uma das maiores fraudes financeiras de sempre, morreu esta quarta-feira numa prisão federal da Carolina do Norte, Estados Unidos, onde cumpria uma pena e 150 anos.



Em fevereiro do ano passado, o seu advogado pediu a comutação da pena por razões humanitárias, alegando que Madoff teria cerca de um ano e meio de vida. Na altura, com 81 anos, o advogado descreveu-o como "um homem destruído" e assolado por problemas de saúde como hipertensão, insuficiência renal, problemas cardíacos e insónias. Estaria desde então numa cadeira de rodas e com necessidade de oxigénio.



Madoff foi um dos homens fortes da alta finança americanas e esteve envolvido naquela que é descrita como a maior fraude de sempre, avaliada em cerca de 65 mil milhões de dólares que angariou através de de um esquema de Ponzi (esquema em pirâmide).



Foi descoberto após a crise imobiliária de 2007-2008 que lhe terá infligido perdas tão graves que deixou de conseguir assegurar a maior parte das suas obrigações financeiras, deixado exposto o esquema que levou a cabo durante anos.



A fraude que conduziu terá lesado clientes como a Fairfield Greenwich Advisors em 7,5 mil milhões de dólares, a Tremont Capital Management em 3,3 mil milhões, ou o Banco Santander em 2,87 mil milhões, entre outros.









