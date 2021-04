“A Tapada das Necessidades não é uma mina de ouro, a riqueza ali é outra'

"Um jardim romântico, histórico e culturalmente único, a pacata Tapada das Necessidades, levianamente negligenciada durante décadas, está agora ameaçada por um projeto de concessão a privados que significaria acesso a carros, demolições e construções de edifícios enormes e desenquadrados." Assim começa a petição "Em defesa da Tapada das Necessidades", iniciada a 8 de março e que esta semana foi entregue na Assembleia da República, juntamente com as assinaturas dos seus 10.595 peticionários.



A primeira das mais de 10 mil assinaturas pertence a Paulo Deus, economista de 58 anos que tem sido uma das vozes mais ativas nas redes sociais, nomeadamente nos grupos de Facebook Amigos da Tapada e Vizinhos da Estrela. "O património da Tapada é mais imaterial do que material, é mais aquilo que as pessoas sentem, vivem e emocionam", começa por explicar à SÁBADO em relação ao que o move contra o projeto de concessão, cujas obras estão previstas arrancar em setembro.



"Em 2019, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou a cedência a privados da maioria dos edifícios e espaços da Tapada para exploração comercial, constando do caderno de encargos a demolição de algum do edificado existente, como a parte central do antigo Jardim Zoológico e diversos edifícios da zona Norte, a alteração significativa de outros e a construção de aiz de um grande restaurante com cave, um centro interpretativo e um anfiteatro", continua.