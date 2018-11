Um casal comprou um armazém por cerca de 440 euros. Ao abri-lo, descobriu que no seu interior se encontravam cerca de 6,6 milhões de euros. A história foi contada pelo caçador de pechinchas e apresentador do programa Storage Wars, Dan Dotson.

Num leilão de beneficência, na California, Dotson foi confrontado por uma senhora que lhe quis contar a sua história. "O meu marido trabalha para um tipo e comprou um armazém, por 440 euros, que tinha um cofre lá dentro. Chamaram uma pessoa para o abrir e encontraram lá dentro 6,6 milhões de euros em dinheiro", contou a mulher.



Após a descoberta, os novos donos do armazém foram contactados por um advogado que representava o antigo proprietário. Aos novos donos foram-lhes oferecidos cerca de 520 mil euros para que devolvessem o resto do dinheiro encontrado dentro do armazém.