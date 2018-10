Palavras de Salvador Menezes - ou Tipo, como assinou o álbum de estreia, Novas Ocupações

O que ele queria era viver só da música. Ainda não pode, mas já a tornou a parte mais importante dos seus dias, reduzindo a arquitectura, antes trabalho exclusivo, a part-time. Foi já com esse sonho que, em 2015, passou uma semana e meia de férias em casa, a compor das 9h às 18h, enquanto a mulher, também arquitecta, estava fora. Assim nasceram as primeiras canções de Tipo, o nome de Salvador Menezes (31 anos, também dos You Can't Win Charlie Brown), no trabalho a solo que apresentou a 28 de Setembro, no Teatro do Bairro, em Lisboa, e foi o mote do discurso directo aqui em baixo.



"Não usar o meu nome tem vantagens: exponho-me menos, o que me agrada por ser tímido, e crio uma distância entre a vida de músico e a de arquitecto"



"Tipo é um nome que me dá liberdade, Se quiser fazer deste projecto a solo um colectivo, continua a fazer sentido"



"Tipo pareceu-me o nome ideal, porque soa simples, mas também é forte"



"Decidi ir para Informática, porque tinha boas saídas, mas odiei, só fiz um semestre. Mudei para Arquitectura e apaixonei-me, mas a música foi sempre um hobby muito presente"



"Quando já tinha umas demos, concorri a um apoio para gravar e ganhei. Tive 4 mil euros para investir"



"Aprendi a tocar guitarra eléctrica sozinho, a seguir os acordes dos clássicos dos Nirvana. Tinha 14 anos. Depois, acabei por me tornar baixista"



"Comecei a compor numa noite de insónia, durante a universidade, com a guitarra acústica da minha irmã, que só tinha três cordas. Misturei barulhos de coisas que tinha à mão, no quarto, e nasceu a Sad Song, dos You Can't Win Charlie Brown"



"Enquanto gravei, mudei de emprego, casa e carro, abracei a música, que era o meu sonho, e fui pai. Ficou claro que tinha de chamar ao disco Novas Ocupações, a ideia resumia a minha vida"



"Embora o som seja diferente, a banda de apoio a Tipo tem três dos You Can't Win (Afonso Cabral, João Gil e Tomás Franco de Sousa). Pareceu-me lógico, prefiro estar entre amigos"



"Ser pai é um marco, por isso quis pôr o coração da minha filha, Ema, gravado na segunda ecografia, no tema Novos Ofícios. E as fotos do booklet são do meu pai, em retratos tirados pelo meu tio, 20 anos mais velho"



"Sou um tipo reservado, detesto redes sociais e afins, mas acabei por fazer um disco muito pessoal, com ligação directa à minha própria vida"