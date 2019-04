"Não levem as pequenas coisas tão a sério e vivam um bocadinho". Foi este o último conselho dado por Bailey Jean Matheson, que aos 35 anos morreu de cancro. Ela escreveu o seu próprio obituário, e garantiu: "35 anos podem não parecer muito, mas bolas, foram bons!"

O texto da mulher canadiana foi publicado a 9 de abril, quatro dias depois da sua morte devido a um leiomiosarcoma – um tipo de cancro que afeta os tecidos moles do corpo, neste caso, os músculos.

Bailey conta a sua história, enquanto agradece a todos aqueles que a ajudaram. Primeiro, fala dos pais e de como eles respeitaram que ela não quisesse fazer tratamentos. "Lembro-me sempre da minha mãe a dizer que perder um filho seria a pior perda que um pai pode enfrentar. Os meus pais deram-me a maior prenda que foi apoiar as minhas decisões sobre não fazer quimioterapia e deixar-me viver o resto da minha vida da forma que acreditava que o deveria fazer. Sei que deve ter sido muito difícil ver-me parar os tratamentos e deixar a Natureza seguir o seu rumo. Amo-vos a ambos ainda mais por isso", escreve a jovem.

Conta ainda que sendo filha única, valorizou ainda mais as suas amizades. "Nunca pensei que pudesse amar mais os meus amigos do que amava mas ao passar por isto tendo o vosso amor e apoio incondicionais, vocês tornaram algo que é normalmente tão difícil, mas suportável e pacífico", reconhece Bailey.

Três meses antes do diagnóstico, Bailey conheceu o namorado, Brent Andrews, através de uma app de encontros. "Tu não fazias ideia em que te estavas a meter quando deslizaste o dedo para a direita naquele dia. Não podia ter pedido um melhor homem para estar ao meu lado em todas as aventuras, consultas, risos, choros e quando me fui abaixo. És uma pessoa incrível e qualquer um na tua vida tem imensa sorte por te conhecer. Amo-te além das palavras", afirmou.

Bailey pediu doações para duas associações que ajudam pacientes de cancro. Leia o obituário na íntegra aqui.