Vida

Sara Correia: "Peço sempre proteção à minha santa Amália"

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

Já não mora em Chelas, mas continua a ser do bairro. Apesar da agenda cheia de concertos, quer viajar com o marido. Comer bem é uma das suas extravagâncias e revela ainda que está preparada para ser mãe.

Pensa muitas vezes em como “a miúda de Chelas” chegou tão depressa ao palco da maior sala do País e diz que é grata por isso. Sara Correia apresenta-se no Meo Arena, em Lisboa, no próximo dia 7, e antes disso (esta sexta-feira, 27) lança Tempestade, o seu terceiro álbum. A artista, de 32 anos, que aos 13 já cantava em casas de fado, revela ser muito “crente em Deus e na sua força”. Antes de entrar em palco, benze-se e pede proteção a Amália: “A sua voz é uma dádiva de Deus, por isso é que lhe chamo santa”.

