Árvore de família com ou sem madrastas?

Com o Dia da Mãe à porta, a 3 de maio, as questões ganham relevo: como lidar com os enteados, não sendo a má da fita, mas estabelecendo regras. Cinco mulheres contam à SÁBADO os desafios dos núcleos familiares recompostos, onde estão inseridas, e que aumentaram 17,9% numa década.

Há um tema que mexe particularmente com as madrastas, vistas ainda como as más da fita: faz ou não sentido entrarem nas árvores genealógicas desenhadas na escola, quando os enteados são pequenos e andam no 1º ciclo (aquela fase em que os livros de Estudo do Meio também dão a matéria)? A questão foi colocada a 24 de março, na página do Instagram de Inês Neves Rosa, autora da página Somos Madrastas, com quase nove mil seguidores, e não tardaram as respostas. Uma madrasta revelou, de forma anónima, que fora posta de parte na dita árvore: “Apenas ficou a mãe, o pai, a irmã (da mesma mãe), os avós de ambas as partes.” Outra conta ter aparecido de forma expressa da seguinte forma: “É a minha madrasta, não é a minha mãe...” Considerou desnecessário.