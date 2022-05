Sousa Veloso: "Até ensinei os espectadores a votarem"

Nunca cultivou. No quintal da sua moradia, num bairro social do Estado Novo, no Alto do Pina, em Lisboa, onde vive há 49 anos, o engenheiro Sousa Veloso já teve umas couves, alfaces e cebolas, mas plantadas por uma empregada. Agora, no terreno um pouco maior que o dos vizinhos – havia um baldio que é seu por usucapião –, tem nêsperas, tangerinas, laranjas e limões. No meio, baloiços para os oito netos.