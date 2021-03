Artemisia Gentileschi, a história da "artista violada" e génio esquecido da pintura barroca

Está representada em museus como o Prado, a National Gallery ou os Uffizi, mas, ainda hoje, Artemisia Gentileschi é mais conhecida pela violação de que foi vítima na juventude, do que pela qualidade da sua obra. Disponível na plataforma de streaming Filmin, o documentário de Jordan River, Artemisia, pintora guerreira, propõe-se mostrar que a artista italiana foi muito mais do que uma vítima.

"Onome de uma mulher levanta dúvidas até que o seu trabalho fale por si", escreveu, em meados do século XVII, Artemisia Gentileschi, quando, ao serviço dos grandes mecenas da Europa de então, já pintara alguns dos seus quadros mais impressionantes. Contemporânea de Caravaggio (com quem os historiadores de arte a equiparam frequentemente, quer pela escolha dos temas, quer pela proximidade das técnicas), trabalhou às ordens do Grão-Duque da Toscânia, dos reis Filipe IV de Espanha e Carlos I de Inglaterra, mas a posterioridade conhece-a mais pela violação de que foi vítima aos 18 anos, e pelo processo judicial que se seguiu ao crime, do que pela importância da sua obra pictórica.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Artigo Anterior Próximo Artigo

Leia todo o artigo na Máxima