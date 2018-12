Autoridades de Pompeia evacuam zona em caso de erupção vulcânica

Quase 2 mil anos depois da última erupção do Monte Vesúvio, as autoridades delinearam um novo plano de evacuação. Actividade sísmica aumentou.

Quase 2 mil anos depois de uma das mais emblemáticas erupções vulcânicas da história da Humanidade, as autoridades de Pompeia delinearam um novo plano de evacuação, como resposta ao pânico crescente devido ao aumento da actividade sísmica no Monte Vesúvio. O mesmo visa conduzir os que vivem na cidade de Pompeia ou nas suas imediações até à Sardenha de barco.



Em Novembro, Flavio Dobran, um dos mais reputados investigadores do Vesúvio, afirmou que uma erupção poderia ser responsável pela morte de milhões de pessoas, considerando a criação de um plano de emergência absolutamente vital. Membros da agência de Protecção Civil italiana e do município de Pompeia vieram clarificar segunda-feira, 17 de Dezembro, que as medidas tinham sido discutidas e que não existem razões para entrar em pânico.



Em 79 a.C., a cidade de Pompeia foi arrasada por uma erupção vulcânica que matou mais de 2 mil pessoas. As suas ruínas tornaram-se numa das atracções turísticas mais visitadas do mundo. A 16 de Outubro de 2018, os arqueólogos encontraram evidencias de que a erupção ocorreu em Outubro de 79 a.C. e não em Agosto como previamente concluído. Cinco dias depois, dois terramotos de magnitude 1.7 e 1.6 foram registados por sismógrafos no Observatório do Vesúvio.



A 1 de Dezembro, outro terramoto foi registado, desta vez, com magnitude de 1.8. As autoridades locais encararam os aumentos na actividade sísmica como sendo "normais" e concluíram que não haveria motivo para preocupações.



De acordo com o jornal The Guardian, estudos recentes indicam que vulcões como o Vesúvio terão erupções de "média escala" entre uma e quatro vezes a cada cinco séculos. A última vez que uma dessas erupções foi registada na zona ocorreu em 1631, resultando em centenas de mortos.



Ao redor do Monte Vesúvio vivem 3 milhões de pessoas. É a área vulcânica mais habitada do mundo.