Pedidos estranhos dos hóspedes, atrasos recorrentes, ameaças de avaliações negativas e um sem-número de chatices. Eis o lado B do Alojamento Local (AL): a galinha dos ovos de ouro que, afinal, se revelou uma desilusão por parte de vários proprietários contactados pela SÁBADO. O presidente da Associação de Alojamento Local de Portugal (ALEP), Eduardo Miranda confirma as desistências crescentes que reflectem a maturidade do mercado.Miguel Lopes desistiu de sete AL's que tinha no Porto. Rodrigo Teles fez o mesmo, na Mouraria. Maria Carlos tem um prédio noutra zona pitoresca de Lisboa – Misericórdia –, mas está apreensiva quanto aos entraves legais para o registo de uma das fracções em AL. Sónia Silva trocou este modelo de negócio pela hotelaria e está satisfeita com a mudança. Mas há mais.

