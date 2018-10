Além do pão, Almeirim tem a correr os processos para certificação de outros produtos do concelho, como a Sopa da Pedra e o melão.

A Câmara de Almeirim vai entregar na quinta-feira ao Ministério da Agricultura o caderno de especificações para a certificação da "caralhota", pequeno pão cozido em forno de lenha seguindo "métodos de fabrico ancestrais".



A entrega vai acontecer durante a cerimónia de inauguração da requalificação das antigas instalações do Instituto do Vinho e da Vinha (IVV) em Almeirim, que acolhem, desde 2014, a sede da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Tejo.



Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim (distrito de Santarém), disse à Lusa que o arranjo do edifício para onde se mudou a sede da CVR Tejo em 2014 permitiu dar outras condições e ampliar as instalações, onde funcionam igualmente a Rota dos Vinhos do Tejo e a Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, permitindo a criação de um espaço para venda de vinhos e uma zona multifuncional.



O autarca afirmou que vai aproveitar a ocasião para entregar o caderno de especificações para a certificação da "caralhota" ao secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, para submissão à aprovação da União Europeia.



Além do pão, Almeirim tem a correr os processos para certificação de outros produtos do concelho, como a Sopa da Pedra e o melão.



Pedro Ribeiro afirmou que a requalificação do edifício que acolheu no passado os escritórios e as oficinas do IVV permite concentrar no mesmo espaço várias entidades relacionadas com um sector que é fundamental para o concelho.



Lembrando que é em Almeirim que se situa a maior adega cooperativa do país e que este é um dos concelhos com maior produção de vinho, o autarca considerou que faz todo o sentido juntar num mesmo espaço as várias entidades com um papel na certificação e promoção deste produto.



Pedro Ribeiro afirmou que, entre a aquisição do edifício e a intervenção ali realizada, o município investiu cerca de 270 mil euros, com parte das obras a terem beneficiado de fundos comunitários.



Para o edifício que albergou a antiga adega do IVV, situado do outro lado da rua, e que o município adquiriu em 2017, está em curso o projecto de reabilitação que prevê a criação de uma sala multiúsos dotada de um auditório com 550 lugares.



Além de eventos, como feiras, o espaço será dedicado à promoção dos produtos do concelho.



O autarca disse ser sua intenção lançar o concurso este ano para que a obra se possa iniciar no segundo semestre de 2019.