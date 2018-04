A actriz Allison Mack foi detida pelas autoridades nova-iorquinas, acusada de tráfico sexual pela sua alegada ligação à seita Nxivm. Segundo a agência Efe, a actriz - cujo trabalho mais conhecido é o de Chloe Sullivan, a amiga de Clark Kent na série Smallville – deverá comparecer nas próximas horas em tribunal, para responder pela sua alegada responsabilidade em crimes de tráfico sexual e por conspirar para obrigar pessoas a trabalhos forçados.

Em comunicado, o procurador da zona este de Nova Iorque, Richard P. Donoghue, explicou que a atriz, de 35 anos. "recrutou mulheres" para que se juntassem a um grupo feminino de tutoria, criado e liderado por Keith Raniere, líder da Nxivm, acusado dos mesmos crimes que Mack.

Raniere, de 57 anos, há duas décadas que apoiava alegados programas de auto-ajuda através de uma empresa paraguaia denominada Nxivm, fundada por si e com centro operacionais nos EUA, México, Canadá e América do Sul.

De acordo com a procuradoria de Nova Iorque, a empresa, estabelecida na zona norte dessa cidade, seguia um esquema de pirâmide no qual obrigava os membros a ter aulas adicionais a um preço mais elevado e a trazer outras pessoas para a organização para subir de nível e obter privilégios. Mack aparece em materiais de promoção como co-criadora de um programa chamado The Source (A Fonte), que recrutava actores, segundo as autoridades.

Raniere foi preso a 27 de Março numa luxuosa villa no México, e para onde fugiu no ano passado depois de o jornal The New York Times revelar histórias de mulheres que tinham conseguido abandonar a seita, que se estima ter angariado cerca de 16 mil pessoas. Nesse mesmo dia Raniere foi levado do México para o estado norte-americano do Texas e foi presente a um tribunal nova-iorquino a 13 de Abril.

Em 2015, Raniere formou uma sociedade secreta dentro da organização Nxivm, chamada DOS, acrónimo em latim para 'Amo das companheiras obedientes', no qual era o único homem e o líder, enquanto Mack era "uma das mulheres no primeiro nível da pirâmide, imediatamente depois dele".

De acordo com o antigo porta-voz do grupo Frank Palato, DOS a tem uma hierarquia de mestre e "escravas" e terá sido a actriz a sugerir punições físicas a quem não cumprisse ordens. As jovens seriam iniciadas numa cerimónia em que têm que se despir completamente, sendo marcadas com um ferro em brasa. Além disso, também seriam eram levadas a partilhar informações e fotografias íntimas, que depois eram usadas para impedir que saíssem do grupo. As raparigas serão ainda obrigadas a cumprir um rigoroso programa de dieta e a recrutar mais raparigas para o culto.

Se for considerada culpada, Mack enfrenta uma pena entre 15 anos de prisão e prisão perpétua.

Num comunicado na sua página de Internet, a Nxivm garante estar a "trabalhar com as autoridades" para demonstrar a "inocência e verdadeiro carácter" do seu fundador, confiando no sistema judicial para que se esclareçam os factos.