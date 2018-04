Livro Armando Torre do Valle

Foram 12 mil quilómetros feitos a bordo de um avião pequeno em 1933, com depósitos que só aguentavam oito horas. A 28 de Março de 1933 Armando Torre do Valle embarcou no seu avião para se tornar no primeiro piloto civil a fazer a travessia entre Xai-Xai, em Moçambique, e Lisboa. Aterrou em Alverca – ainda não existia aeroporto em Lisboa – no dia 14 de Maio, sem publicidade ou alarido. Aliás, o oficial de dia que o recebeu na base falou com ele em francês. Não acreditavam que fosse português.A história deste pioneiro da aviação moçambicana e portuguesa está relatada no livro Armando Torre do Valle – Herói do ar em Moçambique, editado pela Livros Horizonte. O seu autor é Vasco d'Avillez, neto de Armando Torre do Valle. "Ele era uma pessoa fantástica, de poucas palavras, gostava de arriscar tudo, sem hesitar um segundo", diz à SÁBADO.