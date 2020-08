Dominemos as etiquetas antes de ligarmos a ignição. Quando referimos Gás Natural Veicular estamos a falar de GNV, que tanto existe na forma líquida, o GNL, como na gasosa, o GNC (o C é de comprimido). É esta a sigla que nos interessa, a que vai encontrar mais vezes neste artigo e a que a Seat decidiu colar aos seus carros que circulam movidos a gás natural: o Ibiza, o Leon e o que pudemos experimentar por uns dias, o Seat Arona 1.0 TGi com 90 cavalos de potência e motor híbrido (gasolina e GNC).E, antes de metermos a primeira, pede-se uma brevíssima aula de Química para explicar que o GNV é um gás que não é tóxico, que não pode ser adulterado, que não condensa, que é mais facilmente processado pelo motor de um carro do que a gasolina ou o gasóleo e que, cereja em cima do bolo, é mais barato do que estes combustíveis. Na sua formação entram hidrocarbonetos de metano e etano, o que significa que um carro alimentado a GNV polui menos do que um a GPL (gás de petróleo liquefeito).Agora vamos ao carro, que já chega de bocejar. O Seat Arona 1.0 TGi é ligeiramente menos potente do que o seu equivalente a gasolina, o 1.0 TSi, que tem 95 cavalos a puxar a carroçaria. Os cinco cavalos a menos têm algumas consequências na prestação, embora, em boa verdade, quem espere acelerar dos 0 aos 100 km/h em 10 segundos (no TSi 1.0) decerto não se importará de demorar 13,2 segundos no TGi 1.0 - debater a performance desportiva em viaturas deste segmento é só redundante.Andar de GNC também implica puxar pela calculadora e fazer conversões, porque as contas não se fazem em litros mas em metros cúbicos ou quilogramas – em Portugal vale o quilo, em Espanha os metros. O que significa que andar num Seat a GNC - uma marca espanhola – é ver o computador de bordo anunciar consumos de quilograma por 100 km, mas abastecer pagando por metros cúbicos de gás natural.Então como é que se compara um consumo anunciado de 5,7 litros aos 100 na versão a gasolina com os 4,2 kg na versão GNC do Seat? Fácil: com a carteira. Dependendo da oscilação do mercado e do posto de combustível, 5,7 l de gasolina podem custar 8 a 9 euros a cada 100 km, ao passo que 4,2 kg de GNC custarão 5 euros.No nosso teste foram gastos 13 euros para percorrer 200 quilómetros. Os 13 euros pagaram 11,43 metros cúbicos de GNC no posto de abastecimento da Dourogás GNV em Santo António dos Cavaleiros, a única "bomba" de GNC na zona de Lisboa. Este é o grande problema do GNC em Portugal e o principal entrave para que se posicione como uma alternativa séria à gasolina, ao gasóleo, ao GPL e até aos elétricos: falta uma rede de abastecimento que cubra o País (o posto mais a sul está em Setúbal).Porém, ninguém ficará apeado se lhe faltar gás, que o Arona tem um pequeno depósito a gasolina com autonomia para 140 quilómetros. Por isso, o computador de bordo dá informações sobre os dois consumos - e os números que se leem na alínea da gasolina assustam: 25,7 litros aos 100. Talvez fosse normal num Ferrari, mas não num citadino.Como em quase tudo, há uma explicação: aqui o arranque é sempre feito a gasolina, só depois ocorre a transição para GNC, e em qualquer carro é sempre no momento do arranque que há um maior gasto de combustível. De resto, diferenças na condução a GNC não houve. No dia a dia mal se dá pelos cinco cavalos a menos de potência e, na hora de abastecer, a carteira agradece - é preciso é que se consiga fazê-lo.