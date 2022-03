Câmara de São João da Madeira condenada por assédio moral

De mãos dadas, a um canto da sala de jantar, Helena Cruz e António Santos reveem o filme das suas vidas. “Estou a gravar! Dezasseis anos!”, ouve-se no vídeo caseiro, filmado há seis anos por António. Na imagem, Sofia e Joana, as filhas gémeas do casal sopram as velas do bolo de aniversário. António sorri, Helena, emocionada, não disfarça o facto de pouco ou quase nada se lembrar daquele dia tão especial. “Sinto que houve um apagão desse período, porque me falam nisso e eu não me lembro! A minha memória ficou muito fragilizada”, desabafa com a SÁBADO.