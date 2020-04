O MET faz 150 anos

À conta dos filmes, mesmo quem nunca foi a Nova Iorque, já viu a imponente arquitetura, as enormes salas cheias de arte e os longos corredores adornados do MET.



É também lá, na ala egípcia, que Billy Crystall se declara pela primeira vez a Meg Ryan em Um Amor Inevitável – embora a cena mais famosa não seja essa, mas a do restaurante, em que ela mimetiza um orgasmo à mesa. E é à sua porta que o playboy Will Smith se encontra com o desajeitado Kevin James, a quem dará aulas de engate, em Hitch.

Contudo, esses fugazes momentos não chegam para ter noção do que é aquele museu cuja fundação – promovida pelo governo, com o intuito de "encorajar e desenvolver o estudo das Belas Artes – aconteceu a 13 de abril de 1870, dois anos antes da sua abertura, inicialmente num pequeno edifício da Quinta Avenida, a mesma onde seria erguido o gigante que é hoje, inaugurado em 1879, e albergando apenas um sarcófago romano e 174 pinturas europeias.

Com um jardim no telhado, cerca de 200 mil metros quadrados e mais de 2 milhões de obras em exposição permanente, o edifício tem algumas das mais famosas peças do mundo, da arte egípcia, chinesa, greco-romana, medieval e renascentista ao piano mais antigo conhecido, de 1720, passando por artilharia bélica do século XVI, trajes e acessórios de moda de sete séculos e cinco continentes, pinturas de Pollock e Paul Klée, a escultura da Bailarina de 14 Anos, de Degas, ou a tela do Campo de Trigo com Ciprestes, de Van Gogh.





Isso mesmo – e muito mais – se encontra online, no site do museu, que inclui uma seleção de 8.030 obras para consulta, com imagens devidamente legendadas, links para blogues sobre áreas e exposições específicas, uma cronologia da História da Arte, biografias alargadas de artistas como Edward Hopper ou Gerhard Richter, versões digitais de catálogos e uma secção infantil com um jogo: seleciona-se um período histórico, localização geográfica e tipo de artefacto e, num ápice, surge informação básica sobre o que foi escolhido. Chamam-lhe "máquina do tempo". Só é pena não haver versão em português.