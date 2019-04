Crítica de livros: Viagens

Nomadismo conceptual

Famosa no seu país, a escritora polaca Olga Tokarczuk (n. 1962) ganhou notoriedade planetária quando, em 2018, a tradução de Viagens venceu o Man Booker Internacional.



Trata-se de uma compilação de fragmentos narrativos, nem todos ficcionais, muitos factuais (sobre a Wikipédia: "o projeto mais honesto que o homem já inventou"), de tamanho variável, sobre temas tão diferentes como viagens aéreas, a Bíblia, dança do ventre, Atenas, pensos higiénicos, hotéis de luxo, Cleópatra, aparecimento das espécies, síndromes, Cioran, as reformas de Atatürk, idiossincrasias: "Têm de ir às Caraíbas, forçosamente! Especialmente a Cuba enquanto for governada por Fidel. […] Mas têm de se apressar, porque parece que Fidel está muito doente."



O livro fica a meio caminho entre o diário de apontamentos de um nómada e um almanaque erudito. São Petersburgo, Viena e Berlim fazem parte do guião. eduardo pitta crítico



Viagens

Olga Tokarczuk

Editora Cavalo de Ferro

347 páginas



€17,99