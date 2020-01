ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Algumas notícias falam em dois dias, outras em seis. Neste caso, a diferença não é particularmente relevante – Adut Akech tinha nascido há menos de uma semana quando entrou no autocarro que a levaria até ao campo de refugiados de Kakuma, no Quénia. A fuga da sua família começara uns meses antes, com a mãe ainda grávida, durante a guerra civil que matou pelo menos 10 mil pessoas no Sudão do Sul – Adut nasceu a 25 de dezembro de 1999, a caminho do Quénia.Até aos seis anos, sem visto para entrar noutro país, viveu entre Kakuma e Nairóbi. Só então a família conseguiu mudar-se para a Austrália. "Demorei a adaptar-me. Era estranho não ter de ir dormir assustada ou com fome", admitiu ao The Sydney Morning Herald, enquanto repetia o que diz muitas vezes: "Serei sempre uma refugiada." Mas não era esse o motivo da entrevista. Aos 20 anos, a miúda que chegou a Adelaide com apenas algumas roupas na mala tinha-se transformado na manequim mais promissora do momento – acaba de ser eleita modelo do ano no Fashion Awards, em Londres, já trabalhou para a Chanel, Valentino, Versace e para muitos outros grandes nomes da moda. E até Karl Lagerfeld tinha um nome carinhoso para a modelo. Quer saber qual é? Contamos-lhe tudo nesta edição da SÁBADO.