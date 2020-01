“Estou em sarilhos”, dizia o último SMS de Paighton. Foi encontrada morta

Uma jovem de 29 anos foi encontrada morta em Hueyville, Alabama, nos Estados Unidos. A descoberta do corpo deu-se a 3 de janeiro, depois de Paighton Houston ter desaparecido a 20 de dezembro. Fora vista pela última vez a sair de um bar com dois homens.

De seguida, enviou uma mensagem a uma colega: "Se eu te telefonar atende, não conheço estas pessoas e sinto-me em sarilhos".

As autoridades estão a investigar o caso. O corpo foi encontrado enterrado atrás de uma casa que não era habitada, enrolado em tecido, e por enquanto ainda não se sabe se a morte se deve a homicídio.

"De momento temos mais perguntas que respostas. Mas esperamos encontrar respostas em breve. Vamos trabalhar no duro e vamos descobrir o que aconteceu", afirmou David Agee, da polícia do condado de Jefferson, citado pelo site Buzzfeed.

Paighton tinha ido ao bar com colegas e acabou por sair do local com duas pessoas.

Num post no Facebook, a mãe de Paighton disse-se agradecida por, pelo menos, o corpo da filha ter sido descoberto: "A nossa família não conseguiu as notícias que esperava mas estou grata por Paighton voltar a casa. Não temos que passar pela tortura de não saber o que lhe aconteceu e onde poderia estar", escreveu Charlaine Houston, mãe da jovem.