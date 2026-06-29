A iniciativa do ano prepara-se para procurar talento em todo o país

É preciso criatividade e capacidade de surpreender.

Edição de 23 a 29 de junho

Está a chegar a iniciativa do ano que promete pôr à prova o talento, a criatividade e a capacidade de surpreender.



Procuramos talentos DR

Sem revelar ainda todos os detalhes, a organização prepara-se para lançar uma procura inédita, aberta a pessoas de todo o país e destinada a descobrir vozes que, até agora, permaneceram fora dos holofotes.

Nos próximos dias serão conhecidas todas as informações sobre esta iniciativa, que pretende desafiar participantes de diferentes origens, idades e percursos.

Para já, fica apenas o convite:

Se tens graça, guarda espaço na agenda.

Mais informações em breve.