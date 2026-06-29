A iniciativa do ano prepara-se para procurar talento em todo o país

Quem joga hoje? Os horários dos jogos do Mundial
SÁBADO
É preciso criatividade e capacidade de surpreender.
Está a chegar a iniciativa do ano que promete pôr à prova o talento, a criatividade e a capacidade de surpreender.
Sem revelar ainda todos os detalhes, a organização prepara-se para lançar uma procura inédita, aberta a pessoas de todo o país e destinada a descobrir vozes que, até agora, permaneceram fora dos holofotes.
Nos próximos dias serão conhecidas todas as informações sobre esta iniciativa, que pretende desafiar participantes de diferentes origens, idades e percursos.
Para já, fica apenas o convite:
Se tens graça, guarda espaço na agenda.
Mais informações em breve.