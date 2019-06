ALERTA: Se ainda não viu a última temporada de A Guerra dos Tronos, não leia este artigo.





Se ficou desiludido e acha que o final de A Guerra dos Tronos foi ideia dos criadores da série David Benioff e D. B. Weiss, pense duas vezes. Isaac Hempstead Wright, o ator que encarna Bran, revelou que o final foi um pedido de George R. R. Martin

O ator foi entrevistado no documentário da HBO, Making of Game of Thrones. "David [Benioff] e Dan [B. Weiss] disseram-me que havia duas coisas que George R. R. Martin tinha planeado para Bran, uma era a revelação de Hodor, e que ele seria o rei", contou Isaac. "Por isso é muito especial estar diretamente envolvido em algo que é parte da visão de George. Foi uma forma muito boa de encerrar tudo."

George R. R. Martin está a escrever mais dois livros, The Winds of Winter e A Dream of Spring. Em entrevista à Rolling Stone, reconheceu estar a ser "muito lento" a escrever os livros. "Os pontos mais importantes do fim serão coisas que lhes contei [Benioff e Weiss] há cinco ou seis anos. Mas podem também haver mudanças, e muito será adicionado."