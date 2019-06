Pode descobrir qual é a sua herança genética com 2ml de saliva. O curso Odisseia Genética – Venha conhecer a épica viagem dos seus genes é feito em dois dias diferentes, para explicar como deve ser feito e o seu significado. É aqui que se explica tudo sobre a incrível mistura de influências que são os europeus. A investigadora Luísa Pereira, doa Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), da Universidade do Porto, salienta que se formos analisar os genes dos finlandeses vamos encontrar sobretudo ADN do Norte da Europa."Nos europeus, em geral, conseguem-se distinguir dois componentes em todas as amostras: Sul e Norte da Europa. Até em populações irlandesas. O grupo do Norte é um componente mais antigo, o do Sul teve mais levas de migrações. Mas, por exemplo, na Finlândia a maioria terá genes do Norte da Europa porque ficaram muito isolados", diz à SÁBADO. Quanto a Portugal, a investigadora conta que estamos numa região com uma história "riquíssima" e que isso se reflete nos nossos genes.Como nos explica Luísa Pereira, que estuda a fundo a genética das populações, o objetivo do curso é proporcionar às pessoas informações sobre a ancestralidade e o passado evolutivo da nossa espécie. "Focamo-nos nos cromossomas da mãe e do pai e vamos investigar a informação genética de ambos os progenitores. Faz-se através de microchips genómicos, ao mesmo tempo que se genotipam 800 mil marcadores genéticos."